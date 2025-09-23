Andrei Gușă: „Robert Kagan susține că România și Polonia sunt ținte legitime pentru Rusia, întrucât au încălcat pactul de neutralitate” / Deputatul cere referendum privind implicarea României în războiul din Ucraina

În ultimele două săptămâni au fost consemnate mai multe incidente la granița estică a NATO: drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, provocând reacții ferme din partea autorităților de la Varșovia și București, iar vineri trei avioane Mig-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas timp de 12 minute. Episodul a determinat Tallinnul să solicite consultări urgente cu aliații, în baza Articolului 4 al Tratatului NATO.

După incidentul din Polonia, analistul american Robert Kagan, soțul Victoriei Nuland, a publicat în revista The Atlantic un editorial intitulat „Începutul sfârșitului NATO”.

Kagan: Rusia ar putea considera legitime atacuri asupra Poloniei și României

Kagan susține că Rusia lui Vladimir Putin ar avea motive întemeiate să atace statele NATO aflate la granița cu Ucraina, întrucât acestea ar fi încălcat principiile neutralității.

În opinia sa, nu doar Coreea de Nord și China sunt cobeligerante în conflict, ci și Polonia și România, alături de statele occidentale care produc armele livrate Ucrainei.

„Un asemenea atac a fost întotdeauna o opțiune viabilă pentru Putin. În zilele noastre, oamenii nu mai acordă mare atenție «legilor» neutralității, dar timp de secole, înainte de Al Doilea Război Mondial, era de la sine înțeles că, dacă guvernul unei națiuni furniza arme și materiale de război direct unei alte națiuni aflate în război cu o a treia, acest lucru făcea ca statul donator să devină, din punct de vedere legal, beligerant în acel conflict și, prin urmare, o țintă legitimă pentru atac. O excepție era făcută în cazul vânzărilor private de arme, prin care Statele Unite au reușit să aprovizioneze Marea Britanie și Franța în perioada în care Washingtonul se declara neutru în Primul Război Mondial. Însă furnizarea directă de arme și echipamente, de la guvern la guvern, reprezenta o încălcare a neutralității, fapt care oferea statului terț dreptul, dacă alegea, să declare război statului furnizor sau să folosească forța pentru a întrerupe aprovizionarea. Legile neutralității nu fac distincție între agresor și victimă, deoarece aceste diferențe nu sunt întotdeauna clare. Dacă Putin ar fi decis, în orice moment, să bombardeze liniile de aprovizionare către Ucraina din Polonia, România sau Slovacia, ar fi avut, din punct de vedere legal, dreptul să facă acest lucru”, a scris Robert Kagan în editorialul publicat în The Atlantic.

Cum comentează deputatul Andrei Gușă afirmațiile analistului Robert Kagan

Andrei Gușă, deputat AUR, a comentat afirmațiile făcute de Robert Kagan, susținând că acestea confirmă avertismente pe care le-a lansat și el anterior în România.

“Ceea ce în România este considerat a fi o teorie a conspirației este confirmată totuși de Statele Unite ale Americii de la cel mai înalt nivel. Robert Kagan, soțul neo-conservatoarei Victoria Nuland, neo-conservator la rândul său, susține că atât România, Polonia și țările baltice, sunt ținte legitime pentru federația Rusă întrucât au încălcat pactul de neutralitate în acest război. Este foarte adevărat și iată că acum este și confirmat de la vârful puterii SUA. Dacă ajutăm militar Ucraina încălcăm neutralitatea și ne punem pe hartă războiului. Acum un an, când spuneam aceste lucruri în România eram luați peste picior. E foarte important să se facă un referendum în acest sens, să vedem dacă vor într-adevăr românii vor să se mai implice în acest conflict, de partea Ucrainei, împotriva Rusiei”, a declarat deputatul Andrei Gușă pe pagina sa de Facebook.