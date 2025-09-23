Războiul din Ucraina, ziua 1308. Volodimir Zelenski a ajuns la New York și se va întâlni cu Donald Trump / Al nouăsprezecelea pachet de sancțiuni al UE nu va afecta fluxurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba

Volodimir Zelenski a ajuns la New York și se va întâlni cu Donald Trump

Președintele Ucrainei este așteptat să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat la New York, unde va participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și va încerca să obțină sprijin pentru un efort de pace condus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Al nouăsprezecelea pachet de sancțiuni al UE nu va afecta fluxurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene nu va avea impact asupra conductei Druzhba, care continuă să livreze petrol rusesc către anumite părți ale Europei, a raportat Suspilne pe 22 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen.

Anunțul vine după prezentarea de către Comisia Europeană a unei noi runde de sancțiuni pe 19 septembrie, menite să restricționeze și mai mult capacitățile financiare și veniturile din energie ale Rusiei.

Cele mai recente măsuri vor viza doi giganți energetici ruși, Rosneft și Gazprom, dar niciuna dintre aceste companii nu joacă un rol semnificativ în furnizarea de petrol prin conducta Druzhba, potrivit Itkonen.

Dronele ucrainene au atacat Moscova și suburbiile sale

Dronele au atacat Moscova și suburbiile sale în seara zilei de 22 septembrie.

Sobyanin a afirmat că apărarea aeriană rusă a doborât nouă drone deasupra orașului.

Mass-media locală a raportat zgomote puternice în toată Moscova. Nu au fost raportate victime sau pagube. Aeroportul Sheremetyevo a introdus restricții temporare privind decolările și aterizările, au informat mass-media ruse.