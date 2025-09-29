Un spectacol de artificii a fost organizat la 5.500 de metri în Himalaya, provocând un scandal internațional

Compania de echipamente montane Arc’teryx a organizat pe 19 septembrie un spectacol de artificii la aproximativ 5.500 de metri în Himalaya, potrivit Le Figaro. Spectacolul denumit „Ascending Dragon”, a fost realizat în colaborare cu artistul Cai Guo-Qiang.

Evenimentul, parte a campaniei „Beauty in Ascent”, a vizat celebrarea culturii locale și a frumuseții naturii, prin realizarea unui dragon multicolor pe creasta muntelui.

Spectacolul a stârnit critici puternice din partea localnicilor și experților în mediu. Aceștia au atras atenția asupra impactului asupra faunei și ecosistemelor fragile de înaltă altitudine.

Autoritățile din Shigatse au deschis o anchetă, iar Arc’teryx și Cai Guo-Qiang au prezentat scuze și au promis colaborarea pentru restaurarea mediului.