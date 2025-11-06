Un turist adolescent a vandalizat opere de artă la Muzeul Metropolitan din New York

Un adolescent aflat în vizită la New York a fost arestat după ce ar fi vandalizat mai multe opere de artă de nepreţuit la Muzeul Metropolitan de Artă (The Met), una dintre cele mai cunoscute instituţii culturale din lume.

Potrivit poliţiei, Joshua Vaurin, în vârstă de 19 ani şi cazat la un hotel din Times Square, a aruncat apă pe pictura franceză din secolul al XIX-lea „Prinţesa de Broglie”, semnată de Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Când a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc luni după-amiază

Tânărul şi-ar fi continuat gestul distrugând şi o lucrare italiană din secolul al XVI-lea, „Madonna şi Pruncul cu sfinţi”, realizată de Girolamo dai Libri, iar apoi a rupt două tapiserii din colecţia muzeului, înainte de a fi imobilizat de agenţii de securitate.

Poliţia a precizat că nimeni nu a fost rănit, iar daunele sunt considerate minore, costurile de restaurare fiind estimate la aproximativ 1.000 de dolari.

Motivul gestului rămâne necunoscut, autorităţile spunând că nu există indicii privind o cauză politică sau ideologică.

După arestare, Vaurin a fost transportat la spital pentru evaluare şi ulterior pus sub acuzare pentru distrugere de bunuri, scrie NBC News.