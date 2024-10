Uniunea Europeană susţine decizia Poloniei de a suspenda temporar dreptul la azil pentru migranţii care vin din Rusia sau Belarus

„Rusia şi Belarus, sau orice altă ţară, nu pot fi lăsate să abuzeze de valorile noastre, inclusiv de dreptul la azil, şi să submineze democraţiile noastre”, se arată într-o declaraţie a celor 27 de lideri ai Uniunii Europene după reuniunea de la Bruxelles, conform Politico.

Declaraţia a reprezentat o victorie pentru Tusk, care a anunţat săptămâna trecută că Polonia va suspenda temporar dreptul la azil pentru migranţii care vin din Belarus. Fluxul de migranţi, a spus el, a fost orchestrat de Rusia ca parte a tacticilor de „război hibrid” menite să destabilizeze Polonia.

„Situaţiile excepţionale necesită măsuri adecvate”, se mai arată în declaraţie.

Tusk a dorit ca UE să susţină ideea că o ţară poate invoca motive de securitate ca justificare pentru suspendarea dreptului la azil şi a obţinut-o.

„Tocmai am venit de la o întâlnire cu cei mai importanţi lideri şi ceea ce am vrut să obţin, am obţinut”, a declarat Tusk jurnaliştilor.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a lăudat discuţia dintre lideri ca fiind „în sfârşit mai realistă şi mai onestă în ceea ce priveşte migranţii şi solicitanţii de azil”, potrivit unui diplomat UE.

Reflectând un ton mai dur al liderilor UE cu privire la migraţie după o creştere a sprijinului pentru partidele de dreapta, declaraţia finală a solicitat, de asemenea, „acţiuni hotărâte la toate nivelurile pentru a facilita, creşte şi accelera returnările din Uniunea Europeană, utilizând toate politicile şi instrumentele UE relevante, inclusiv diplomaţia, dezvoltarea, comerţul şi vizele”.