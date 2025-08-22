Liderul Belarusului reduce așteptările privind eliberarea deținuților, după apelul lui Trump

Trump solicitase eliberarea a aproximativ 1.300 de prizonieri politici, cifra citată și de organizațiile pentru drepturile omului, deținuți în mare parte după reprimarea protestelor masive din 2020. Lukashenko, aflat la putere din 1994, neagă existența deținuților politici și i-a catalogat pe aceștia drept „bandiți” care ar putea „declanșa din nou război”.

„Îi vom elibera, și vor purta din nou război împotriva noastră? Societatea nu mă va susține”, a declarat liderul belarus pentru agenția de stat Belta, citată de Reuters.

Trump a salutat surprinzător conducerea lui Lukashenko, numindu-l „președintele foarte respectat al Belarusului” și exprimând speranța eliberării timpurii a prizonierilor, deschizând posibilitatea unei relaxări a relațiilor.

Franak Viacorka, consilierul șef al liderului opoziției exile Sviatlana Țihanovskaia, a declarat că intervenția lui Trump a crescut presiunea asupra lui Lukashenko: dacă refuză, se confruntă cu conflictul cu SUA; dacă acceptă, pierde singurul său avantaj – deținuții politici.

Lukashenko a refuzat vineri orice discuție cu opoziția și a avertizat că va întrerupe imediat negocierile cu americanii, dacă aceștia vor colabora cu adversarii săi politici.

Viacorka a precizat însă că tabăra Sviatlanei Țihanovskaia a rămas în contact cu Departamentul de Stat și oficiali ai Casei Albe, indiferent de poziția lui Lukashenko.