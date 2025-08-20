Uraganul Erin vine cu valuri uriașe și evacuări pe coasta de est a SUA

Uraganul Erin amenință miercuri o mare parte din coasta de est a Statelor Unite, cu valuri puternice, curenți periculoși și inundații de coastă, potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC).

Deși furtuna nu este așteptată să lovească direct uscatul, autoritățile avertizează că efectele sale vor fi resimțite pe sute de kilometri.

Carolina de Nord se pregătește să fie printre cele mai afectate zone.

În insulele Hatteras și Ocracoke au fost ordonate evacuări obligatorii, din cauza riscului ca șoseaua principală care le leagă de continent să devină impracticabilă.

Guvernatorul Josh Stein a declarat că trei echipe de salvare pe ape repezi și 200 de membri ai Gărzii Naționale sunt pregătiți să intervină cu bărci, elicoptere și vehicule speciale.

„Este o furtună serioasă. Nimeni nu ar trebui să intre în ocean,” a avertizat Stein, cerând localnicilor să respecte ordinele de evacuare.