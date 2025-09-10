Ursula von der Leyen propune noi măsuri pe fondul Războiului din Gaza

Miercuri, în cadrul discursului despre Starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene a evidențiat efectele umanitare ale Războiului din Gaza: „Oameni uciși în timp ce cereau mâncare. Mame care țin în brațe bebeluși fără viață. Aceste imagini sunt pur și simplu catastrofale. Pentru binele umanității, trebuie să înceteze”.

Șefa Comisiei Europene a acuzat încercările de subminare a soluției celor două state. „Am văzut sufocarea financiară a Autorității Palestiniene, planurile pentru un proiect de colonizare în așa-numita zonă E1, care ar izola Cisiordania ocupată de Ierusalimul de Est, acțiunile și declarațiile miniștrilor din guvernul israelian, care incită la violență. Toate acestea indică o încercare clară de a submina soluția cu două state, de a submina viziunea unui stat palestinian viabil. Și nu trebuie să permitem ca acest lucru să se întâmple”, a declarat von der Leyen.

Comisia va suspenda sprijinul bilateral pentru Israel

Șefa executivului de la Bruxelles a anunțat că deși Uniunea este divizată în fața provocărilor generate de Războiului din Gaza, Comisia va suspenda sprijinul bilateral pentru Israel, fără a afecta organizațiile civile și instituțiile precum Yad Vashem. În plus, va propune Consiliului sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor, precum și suspendarea parțială a Acordului de Asociere privind comerțul.

„Luna viitoare vom înființa un grup de donatori pentru Palestina, care va include un instrument dedicat reconstrucției Gazei. Acesta va fi un efort internațional cu parteneri regionali. Efortul va fi impulsionat de Conferința de la New York, organizată de Franța și Arabia Saudită”, a mai anunțat von der Leyen.

Von der Leyen a subliniat că Hamas nu poate avea un rol în viitor, acuzând gruparea teroristă că ține ostatici atât pe cetățenii israelieni răpiți în atacurile din 7 octombrie 2023, cât și propriul popor. Președinte a cerut eliberarea ostaticilor și încheierea unui armistițiu, subliniind că„Singurul plan de pace realist se bazează pe două state, care trăiesc unul lângă altul în pace și securitate, cu un Israel sigur, o autoritate palestiniană viabilă și gruparea Hamas înlăturată”.