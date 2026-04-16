Ursula von der Leyen salută armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban: „Este o ușurare. Acest conflict a făcut deja prea multe victime”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, joi, armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban anunțat de președintele american Donald Trump. „Este o ușurare, întrucât acest conflict a făcut deja prea multe victime”, se arată în mesajul publicat de von der Leyen pe rețelele sociale.
Foto: Hepta
Diana Nunuț
16 apr. 2026, 20:40, Știri externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, joi, armistițiul de zece zile dintre Israel și Liban, pe care l-a calificat drept „o ușurare”.

„Salut armistițiul de 10 zile anunțat între Israel și Liban, mediat de președintele Trump. Este o ușurare, întrucât acest conflict a făcut deja prea multe victime”, a scris von der Leyen într-o postare pe rețeaua X.

Șefa Comisiei Europene a reiterat faptul că Europa va continua să solicite respectarea integrității teritoriale a Libanului.

„Acum, nu avem nevoie doar de o pauză temporară, ci de o cale către o pace permanentă. Europa va continua să solicite respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Libanului. Și vom continua să sprijinim poporul libanez prin ajutor umanitar substanțial”, a completat Ursula von der Leyen.

Joi, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban. Acesta va intra în vigoare la ora 17:00, ora estică – miezul nopții atât în ​​Israel, cât și în Liban. 

Trump a făcut anunțul pe rețeaua Truth Social și a mai spus că îi va invita la Casa Albă pe cei doi lideri din Israel și Liban.

„Tocmai am avut conversații excelente cu respectatul președinte Joseph Aoun al Libanului și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului. Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza pace între țările lor, vor începe oficial o întrerupere de 10 zile la ora 17:00 EST”, a transmis președintele american.

