Trump anunță un armistițiu de 10 zile în Liban

Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile privitor la conflictul din Liban. Acesta va intra în vigoare peste câteva ore.
Trump anunță un armistițiu de 10 zile în Liban
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 18:55, Politic

Anunțul a fost făcut pe rețeaua Truth Social.

„Tocmai am avut conversații excelente cu respectatul președinte Joseph Aoun al Libanului și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului. Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza pace între țările lor, vor începe oficial o întrerupere de 10 zile la ora 17:00 EST”, a transmis președintele american.

Liderul SUA a mai scris că liderii celor două țări vor continua discuțiile pentru obținerea unui acord de pace.

„Marți, cele două țări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, D.C., cu Marele nostru Secretar de Stat, Marco Rubio. I-am însărcinat pe vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio, împreună cu președintele Statului Major, Dan Razin’ Caine, să colaboreze cu Israelul și Libanul pentru a realiza o pace durabilă. A fost o onoare pentru mine să rezolv nouă războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al zecelea, așa că haideți să rezolvăm”, a precizat Donald Trump.

Armata israeliană se pregătește pentru un armistițiu în Liban, după peste șase săptămâni de război între Israel și gruparea armată libaneză Hezbollah.

