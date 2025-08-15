Văduva lui Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin, înainte de summitul din Alaska, să elibereze prizonierii politici

Înaintea summitului SUA–Rusia privind războiul din Ucraina, opozanta Iulia Navalnaia i-a cerut lui Vladimir Putin să elibereze toți prizonierii politici.

Ea a spus că în Rusia există 1.000 de prizonieri politici. Zeci dintre ei au fost condamnați la mulți ani de închisoare pentru că au protestat împotriva războiului lui Putin.

„Nu știm, și nici voi nu știți, cum se vor desfășura lucrurile după discuțiile voastre. Poate că rezultatele vor conta. Poate vor fi uitate într-o săptămână. Dar există o modalitate de a vă asigura că acest summit va rămâne în istorie, indiferent de ce se va întâmpla”, a spus Navalnaia într-un clip video publicat vineri pe rețelele de socializare.

„Pentru a reuși acest lucru, trebuie să faceți un pas ireversibil, ceva ce nu poate fi anulat… Anume: să lansați o nouă rundă de schimburi de prizonieri”, a adăugat ea.

Navalnaia a subliniat că o întâlnire față în față oferă o oportunitate rară de a ajunge la un acord fără „ani de diplomație”, pur și simplu „schimbând listele” cu prizonierii incluși în tranzacție.

„Știu că aceste liste sunt deja pregătite”, a spus ea.

Aleksei Navalnîi a murit anul trecut într-o colonie penitenciară din Arctica, în circumstanțe neclare.

Washingtonul și Moscova au reușit să orchestreze două schimburi de prizonieri de la începutul mandatului președintelui Donald Trump, la începutul acestui an.

Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, vineri, pentru discuții menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care durează de peste trei ani.