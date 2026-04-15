Valoarea exporturilor de petrol ale Norvegiei a atins un nivel record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Exporturile de țiței ale Norvegiei au urcat luna trecută la un nivel record ca valoare, pe fondul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, contribuind la creșterea excedentului comercial al țării la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani.
Iulian Moşneagu
15 apr. 2026, 14:57, Economic

Valoarea exporturilor de țiței a crescut cu 68% în martie față de aceeași lună a anului trecut, până la 57,4 miliarde de coroane norvegiene (6,1 miliarde de dolari), pentru vânzări externe de 56,6 milioane de barili de petrol, a anunțat miercuri institutul național de statistică, conform Bloomberg.

„Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat un șoc semnificativ de ofertă pe piața petrolului, ceea ce a contribuit la prețurile ridicate ale petrolului în martie și, astfel, la cea mai mare valoare a exporturilor înregistrată vreodată”, a declarat Jan Olav Rorhus, consilier principal în cadrul agenției de statistică.

Cel mai mare exportator de energie din Europa Occidentală a fost sprijinit și de creșterea prețurilor la gazele naturale, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu a afectat aprovizionarea.

Creșterea veniturilor din petrol și gaze a urcat excedentul comercial al Norvegiei la 97,5 miliarde de coroane, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023.

Datele apar după ce președintele SUA, Donald Trump, a scris marți pe platforma sa Truth Social că „Europa este disperată după energie” și că „Norvegia își vinde petrolul din Marea Nordului către Marea Britanie la preț dublu. Fac o avere”.

Ministrul norvegian de Finanțe, Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO, a respins luna trecută acuzațiile potrivit cărora țara sa ar profita de războiul din Orientul Mijlociu. El a susținut că impactul conflictului asupra piețelor bursiere este mai important pentru norvegieni, prin intermediul fondului suveran de investiții de 2,2 trilioane de dolari, decât creșterea prețurilor la energie.

