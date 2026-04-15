Valoarea exporturilor de petrol ale Norvegiei a atins un nivel record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Valoarea exporturilor de țiței a crescut cu 68% în martie față de aceeași lună a anului trecut, până la 57,4 miliarde de coroane norvegiene (6,1 miliarde de dolari), pentru vânzări externe de 56,6 milioane de barili de petrol, a anunțat miercuri institutul național de statistică, conform Bloomberg.

„Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat un șoc semnificativ de ofertă pe piața petrolului, ceea ce a contribuit la prețurile ridicate ale petrolului în martie și, astfel, la cea mai mare valoare a exporturilor înregistrată vreodată”, a declarat Jan Olav Rorhus, consilier principal în cadrul agenției de statistică.

Cel mai mare exportator de energie din Europa Occidentală a fost sprijinit și de creșterea prețurilor la gazele naturale, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu a afectat aprovizionarea.

Creșterea veniturilor din petrol și gaze a urcat excedentul comercial al Norvegiei la 97,5 miliarde de coroane, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023.

Datele apar după ce președintele SUA, Donald Trump, a scris marți pe platforma sa Truth Social că „Europa este disperată după energie” și că „Norvegia își vinde petrolul din Marea Nordului către Marea Britanie la preț dublu. Fac o avere”.

Ministrul norvegian de Finanțe, Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO, a respins luna trecută acuzațiile potrivit cărora țara sa ar profita de războiul din Orientul Mijlociu. El a susținut că impactul conflictului asupra piețelor bursiere este mai important pentru norvegieni, prin intermediul fondului suveran de investiții de 2,2 trilioane de dolari, decât creșterea prețurilor la energie.