Prima pagină » Știri externe » Vance afirmă că înfrângerea lui Orbán este „foarte gravă” pentru SUA și promite să colaboreze cu Magyar

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Orbán este „unul dintre puținii lideri europeni” dispuși să „se opună” birocrației de la Bruxelles.
Daiana Rob
14 apr. 2026, 08:36, Știri externe

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că o eventuală înfrângere electorală a prim-ministrului ungar Viktor Orbán ar fi „foarte gravă” pentru Statele Unite, dar că Washingtonul va colabora cu viitorul guvern al țării, potrivit Anadolu Ajansi.

„Știam cu siguranță că există o șansă foarte mare ca Victor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”, a spus el, referindu-se la sprijinul acordat de SUA lui Orbán.

„Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News.

El l-a descris pe Orban drept „un om deosebit care a făcut o treabă foarte bună”, adăugând că mandatul său a reprezentat o „transformare” pentru Ungaria în ultimii 16 ani.

Vance a spus că SUA vor colabora cu viitorul prim-ministru al Ungariei.

„Îmi pare rău că a pierdut. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei. Dar nu a fost deloc o călătorie eșuată, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câștigi fiecare cursă”, a declarat Vance.

Vance a vizitat Budapesta cu cinci zile înainte de vot și i-a îndemnat pe maghiari să-l susțină pe Orban, spunând că acesta le reprezintă interesele.

Cu toate acestea, Orbán a fost înfrânt, după 16 ani de guvernare, de liderul partidului de opoziție,Tisza, Péter Magyar, cu direcții pro-europene și democratice. Victoria sa a fost un motiv se sărbătoare, duminică, pentru toți maghiarii ieșiți pe străzile Budapestei.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Gandul
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Libertatea
Câte zile rezistă pasca în frigider, de fapt? Care este termenul limită + greșeala pe care mulți români o fac
CSID
Video | De ce motoarele de generație veche consumă mai puțin: Sistemele antipoluare sunt de vină
Promotor