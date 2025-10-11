Vasile Dîncu, despre momentul muzical al lui Viktor Orbán: „De ce ne sare sângele pe nas așa repede când cântă ungurii? ”

Momentul muzical cu Viktor Orbán nu trebuie luat în tragic, susține Vasile Dîncu, la fel cum nici titlul cântecului interpretat cu acompaniament de premierul ungar.

„A mai izbucnit o furtună în paharele noastre de plastic patriotice. Viktor Orban și ai lui au cântat cu lăutarii „Noi nu plecăm de aici”. Tragedie națională, titluri alarmate, talk-show-uri aprinse. De parcă s-ar fi semnat un nou Diktat.

Dar, hai să ne liniștim. De ce ne sare sângele pe nas așa repede când cântă ungurii? Noi, românii, avem un talent aparte de a ne indigna selectiv. Dacă e lăutarul nostru care urlă „Noi suntem români, aici pe veci stăpâni”, ne umplem de mândrie. Dacă e lăutarul lor, brusc ni se pare o conspirație împotriva tricolorului”, a scris Vasile Dîncu pe Facebook.

Europarlamentarul Vasile Dâncu a făcut referire și la istorie, dar și la realitatea prezeentă:

„Pe fond, e chiar simpatic: ungurii nu au spus că au fost primii aici. Din contră, prin acel „noi nu plecăm” recunosc implicit că au venit mai târziu. Dar că s-au acomodat bine și nu mai pleacă. Și, sincer, de ce ar pleca? Noi, românii, suntem cei care plecăm. Cu milioanele. Plecăm în Italia, în Spania, în Germania. În curând, ne vor rămâne în țară doar pensionarii, câinii comunitari și minoritățile loiale.

Să fim recunoscători. Măcar ungurii mai țin frontul. Cineva trebuie să lucreze pământul, să repare drumurile și să plătească impozite”.

Vasile Dîncu, explică, pe aceași ton ironic că, el personal nu crede că a fost vreun mesaj politic:

„Poate era doar un moment de convivialitate. Un chef cu vin, sarmale și dor de casă. Poate îi cântau chelnerului: „Noi nu plecăm până nu vine desertul”. Dar românul e vigilent. Unde vede un refren, simte imediat un atentat la unitatea națională.

Și totuși, câte nu spunem și noi la beție! La o nuntă, un botez sau un grătar, avem refrene care ar face orice serviciu secret să transcrie versurile cu creionul roșu. „Să trăiască România Mare!”, „N-avem neamuri, doar hotare!”. Dar acolo e voie. E patriotism autentic, cu mici și bere”

E și o doză de invidie acolo, crede europarlamentarul PSD. Dîncu scrie că ungurii, cu toate micile lor obsesii identitare, rămân legați de pământul lor.

„Noi ne legăm de Wi-Fi și low-cost. Poate de aceea ne irită cântecul lor: ne amintește că noi am renunțat de mult să mai cântăm despre rădăcini.

Adevărul e că, dacă am cânta și noi mai des „Nici noi nu plecăm”, ar fi nevoie de mai puține talk-show-uri despre demografie și exod. Dar nu. Noi preferăm să ne certăm cu cine rămâne aici” a scris Vasile Dîncu.

Social democratul concluzioneză că premierul Ungariei s-a bucurat, de fapt de muzică bună și vin românesc.