„Vătămările provocate de vaccinuri” este noul obiectiv de cercetare al administrației americane

Raportul, emis marți de administrația americană, propune peste 120 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, de la nutriție și educație medicală până la boli cronice și siguranța alimentelor. Însă documentul, coordonat de Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății din SUA, evită cu grijă cele mai controversate teme: vaccinurile și pesticidele.

Program de cercetare pentru „vătămările provocate de vaccinuri”

Cunoscut pentru pozițiile sale critice față de vaccinuri, Kennedy Jr. a evitat în mod vizibil abordarea frontală a acestui subiect. Vaccinurile sunt menționate doar într-un angajament vag de a crea un „program de cercetare privind vătămările provocate de vaccinuri” și de a „asigura libertatea științifică și medicală”.

În realitate însă, Kennedy a demis conducerea Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor – echivalentul american al Institutului Național de Sănătate Publică – și a înlocuit întreaga comisie de vaccinare cu membri care împărtășesc scepticismul său.

Doar recomandări, nu politici publice

„Raportul are multe idei care ar putea îmbunătăți sănătatea, dar este sărac în detalii și slab în privința reglementărilor”, a declarat experta în nutriție și sănătate publică Marion Nestle, de la Universitatea din New York, citată de ABC News.

Chiar dacă planul include intenții notabile, precum definirea la nivel federal a alimentelor ultraprocesate sau reformarea sistemului prin care companiile își auto-evaluează ingredientele alimentare, lipsa unor măsuri ferme în privința substanțelor chimice și a programelor de vaccinare ridică semne de întrebare: „Atât de multe dintre aceste măsuri sunt voluntare: colaborăm, promovăm, facem parteneriate. Unde este politica publică?”

Pentru Europa, această abordare nu este lipsită de importanță. Politicile de sănătate publică din SUA au adesea un efect de domino, influențând standarde, dezbateri și direcții de reglementare la nivel internațional, inclusiv în Uniunea Europeană.

Pesticidele, protejate politic în ciuda riscurilor

O altă temă controversată la nivel mondial – pesticidele – au fost, de asemenea, tratate cu blândețe, în ciuda declarațiilor anterioare ale lui Kennedy care le considera „otrăvuri”. Potrivit sursei citate, un puternic lobby agricol a influențat raportul final, care s-a limitat la propuneri generale privind „agricultura de precizie” și promisiuni de cercetare viitoare. Secretara Agriculturii, Brooke Rollins, a apărat public pesticidele: „Sunt esențiale pentru securitatea alimentară a Americii”, a spus ea.

Printre temele atinse marginal se numără și autismul. Raportul face o scurtă mențiune privind intenția de a cerceta cauzele acestei afecțiuni, printr-un set național de date integrat care va reuni dosare medicale, informații din asigurări de sănătate și date provenite de la dispozitive purtabile, dar nu propune măsuri concrete sau un calendar clar.