Venezuela: Trei avioane folosite pentru traficul de droguri, interceptate de armata lui Maduro

„În urmă cu două zile (…) un avion folosit pentru traficul de droguri a intrat prin Caraibe. Aviația noastră l-a detectat imediat”, a spus Maduro în cadrul unei intervenții televizate, potrivit AFP.

„Astăzi (n.n. – miercuri), două avioane folosite pentru traficul de droguri au intrat dinspre nord. Și, conform legii noastre, avem o lege de interceptare (…) Pim, pum, pam!”, a încheiat președintele venezuelean.

Anunțul a fost făcut în contextul în care, în ultimele luni, Statele Unite ale Americii au intensificat operațiunile militare maritime și aeriene împotriva presupuselor nave de trafic de droguri pornite din Venezuela sau cu legături cu aceasta.

Criticii acestor intervenții arată că ele marchează o schimbare față de operațiunile clasice ale pazei de coastă americane, utilizând forță letală în zone maritime internaționale și fără transparență deplină asupra dovezilor care justifică astfel de atacuri.