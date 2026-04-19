Viitorul premier al Ungariei solicită ajutorul Poloniei pentru reluarea relațiilor cu UE

Din 1989, cele două țări par să aibă drumuri similare. Acum, cei doi lideri de centru-dreapta, pro-europeni, conduc sarcina dificilă de a restabili statul de drept și de a îmbunătăți instituțiile statului după ani de regres democratic și conflicte cu UE, potrivit The Guardian.

Liderii au vorbit în noaptea alegerilor, iar un Tusk jubilator i-a spus lui Magyar, din Coreea: „Sunt atât de fericit. Cred că sunt chiar mai fericit decât tine, știi?”

Tusk le-a spus reporterilor a doua zi dimineață: „Mai întâi Varșovia, apoi București, Chișinău și acum Budapesta. Această parte a Europei arată că nu suntem condamnați la o guvernare coruptă și autoritară.”

Vizibil ușurat, el a adăugat: „Mi-a fost luată o greutate de pe umeri, pentru că am fost îngrijorat până la sfârșit.”

În Polonia, prima vizită oficială

Magyar a răspuns prompt complimentelor. Vorbind la o conferință de presă cu steaguri maghiare flancate de steaguri UE, el a vorbit despre o „relație specială” cu Polonia și a ales Varșovia pentru prima sa călătorie în străinătate în mandat.

Parteneriatul dintre cei doi lideri ar putea juca un rol esențial în readucerea Budapestei în centrul politicii europene.

Odată ce Magyar îl va înlocui la Consiliul European pe liderul demisionar, Viktor Orbán, Tusk va deveni cel mai experimentat lider de la masa negocierilor. Sprijinul și sfaturile sale s-ar putea dovedi utile în discuțiile cu blocul comunitar .

Vineri, oficialii UE au purtat primele discuții informale cu noua administrație la Budapesta. Bruxelles-ul va dori ca Ungaria să renunțe la blocajul Ungariei privind un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei și să convină asupra unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca un semnal timpuriu de realiniere politică.

De asemenea, Ungaria va trebui să îndeplinească mai multe condiții legate de instituțiile sale, sistemul judiciar, controlul corupției, legile privind azilul și libertățile academice.