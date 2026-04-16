Volodimir Zelenski: Olanda va sprijini descentralizarea sistemului energetic al Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în Olanda că Ucraina și Țările de Jos au pregătit un proiect de document pentru cooperare în dezvoltarea unui sistem energetic descentralizat
Nițu Maria
16 apr. 2026, 20:40, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a fost deja pregătit un proiect de document privind sprijinul Olandei pentru descentralizarea sistemului energetic al Ucrainei.

Președintele ucrainean a făcut declarația în timpul unei conferințe de presă la Middelburg, în timpul vizitei sale în Olanda, relatează Ukrinform.

„Apreciem sprijinul dumneavoastră pentru sectorul nostru energetic. Am convenit să colaborăm pentru protejarea și dezvoltarea în continuare a sistemului energetic al Ucrainei, în special a energiei descentralizate. Există un proiect inițial al unui document comun pentru acțiunile noastre. Vă mulțumim pentru acest nivel de relații și sperăm că vom putea extinde în continuare această cooperare”, a spus Zelenski.

De asemenea, el a mai afirmat că Olanda a fost întotdeauna printre cei mai puternici apărători ai sprijinului financiar și politic acordat Ucrainei.

„Ne-ați oferit asistență serioasă în ceea ce privește apărarea aeriană și alte nevoi – de la aviația de luptă până la sprijin politic și financiar de importanță critică. Apreciem în special asistența anuală constantă a Olandei pentru țara noastră și rezistența acesteia”, a spus președintele.

Conform relatărilor anterioare, astăzi, președintele Volodimir Zelenski se află într-o vizită în Olanda, unde a avut deja întâlniri cu regele Willem-Alexander și cu prim-ministrul Rob Jetten.

