Volodimir Zelenski: Ucraina este aproape de un acord privind aprovizionarea cu motorină din Orientul Mijlociu

Zelenski a făcut declarațiile într-un interviu acordat televiziunii ucrainene, în timpul unui turneu în state din Orientul Mijlociu. Anterior, el a anunțat că Ucraina și Arabia Saudită au semnat un acord privind cooperarea în domeniul apărării, care creează baza pentru viitoare contracte, cooperare tehnologică și investiții.

Președintele ucrainean a precizat că discută cu miniștrii săi și cu Naftogaz, compania națională de producție și distribuție a gazelor, despre „o posibilă penurie de motorină”.

„Înțeleg importanța acestei sarcini pentru securitatea Ucrainei și cred că această problemă va fi rezolvată”, a declarat Zelenski.

„În primul rând, este vorba despre motorină. Aproximativ 90% din potențiala penurie se referă exact la motorină. Acesta este motivul pentru care ne concentrăm pe rezolvarea acestei probleme”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că acordul-cadru a fost semnat înaintea unei întâlniri cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman.

Președintele speră ca vizita în statele din Golf să consolideze sprijinul pentru Ucraina în războiul de patru ani cu Rusia.

Totodată, Kievul a trimis peste 220 de experți pentru a consilia mai multe țări din Orientul Mijlociu cu privire la interceptarea atacurilor cu drone, care au provocat pagube semnificative infrastructurii energetice din regiune.