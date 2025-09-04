Prima pagină » Știri externe » Washington D.C dă în judecată administrația Trump pentru desfășurarea Gărzii Naționale

Districtul Columbia a intentat joi un proces împotriva administrației Trump, încercând să blocheze desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în capitală, notează AP News.
Radu Mocanu
Radu Mocanu
04 sept. 2025, Știri externe

Procurorul general al D.C. Brian Schwalb a susținut că decizia președintelui de a folosi Garda Națională în operațiuni de aplicare a legii reprezintă o utilizare ilegală a armatei pe teritoriul Statelor Unite. Acesta a numit demersul președintelui Trump drepte „ocupație militară involuntară”.

Procesul vine în contextul în care o instanță federală din California a decis recent că trimiterea trupelor în Los Angeles, în contextul protestelor împotriva acțiunilor federal de combatere a migrației, a fost ilegală.

Cazul are particularități, întrucât președintele are un control mai ferm asupra Gărzii Naționale din D.C decât în state.

Donald Trump a anunțat la începutul lunii august că va trimite Garda Națională în Washington D.C., motivând că măsura are scopul de a combate criminalitatea din oraș.