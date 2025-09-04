Washington D.C dă în judecată administrația Trump pentru desfășurarea Gărzii Naționale

Procurorul general al D.C. Brian Schwalb a susținut că decizia președintelui de a folosi Garda Națională în operațiuni de aplicare a legii reprezintă o utilizare ilegală a armatei pe teritoriul Statelor Unite. Acesta a numit demersul președintelui Trump drepte „ocupație militară involuntară”.

Procesul vine în contextul în care o instanță federală din California a decis recent că trimiterea trupelor în Los Angeles, în contextul protestelor împotriva acțiunilor federal de combatere a migrației, a fost ilegală.

Cazul are particularități, întrucât președintele are un control mai ferm asupra Gărzii Naționale din D.C decât în state.

Donald Trump a anunțat la începutul lunii august că va trimite Garda Națională în Washington D.C., motivând că măsura are scopul de a combate criminalitatea din oraș.