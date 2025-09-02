Xi Jinping și Putin s-au întâlnit la Beijing și au reafirmat apropierea dintre China și Rusia

Xi Jinping l-a salutat pe Putin cu apelativul „vechi prieten” și a declarat că relațiile dintre China și Rusia „au rezistat testului circumstanțelor internaționale în schimbare”, fiind „un exemplu de bună vecinătate, coordonare strategică și cooperare reciproc avantajoasă”, informează Bloomberg.

La rândul său, Putin i-a mulțumit liderului de la Beijing pentru „primirea călduroasă” și a afirmat că „dialogul apropiat reflectă caracterul strategic al relațiilor ruso-chineze, aflate la un nivel fără precedent de ridicat”.

Întâlnirea are loc în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai și a unei parade militare organizate în capitala chineză, evenimente pe care Xi Jinping le folosește pentru a consolida parteneriatele cu Putin și alți lideri, printre care premierul indian Narendra Modi.

Demersul diplomatic vine în contextul în care președintele american Donald Trump a impus tarife pe exporturile mai multor state, inclusiv China și India.

Secretarul Trezoreriei lui Trump, Scott Bessent, a declarat luni că summitul este „pur teatral” și a criticat China și India prin faptul că alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.