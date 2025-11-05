Zeci de interferențe străine, descoperite la alegerile din 2024 din Franța

Cel puțin 25 de operațiuni cibernetice efectuate de actori străini, printre care este grupul rus Storm-1516, au fost identificate de autoritățile franceze, potrivit Le Figaro.

„În cele două alegeri, am identificat un total de 25 de tentative de interferență cibernetică străină”, a declarat pentru AFP un oficial al agenției de securitate subordonate Secretariatului General pentru Apărare și Securitate Națională a cabinetului Prim-ministrului.

Membrii rețelei au creat site-uri false, au promis bani în numele unor politicieni și au inițiat campanii cu scopul de a destabiliza și discredita instituțiile și formațiunile politice. De asemenea, actorii străini, unii cu legături în Rusia, China sau Iran, au încercat să „modifice percepțiile asupra modelului democratic” din Franța.

Recent, strategia a fost folosită în timpul mobilizării naționale din 10 septembrie. Pe rețelele de socializare franceze, mișcarea a fost „exploatată oportunist” de anumiți actori pro-ruși și pro-iranieni, potrivit unei surse guvernamentale.