Zeci de protestatari sârbi, reținuți în timpul confruntărilor cu polițiștii

Protestul zecilor de mii de demonstranți a avut loc după aproape opt luni de disidență persistentă condusă de studenții din Serbia, potrivit AP. Mulțimea uriașă a scandat: „Vrem alegeri!” în timp ce umplea Piața Slavija din centrul capitalei și câteva străzi din jurul acesteia.

Poliția a încătușat și reținut mai mulți protestatari în timpul confruntărilor din centrul Belgradului, care au durat câteva ore. Șase polițiști și un număr necunoscut de cetățeni au fost răniți, potrivit declarațiilor poliției.

Major unrest on the streets of Belgrade tonight as hundreds of thousands of Serbians take to streets to protest against the president of Serbia and demand his resignation

