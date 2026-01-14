Zelenski anunță „stare de urgență” pentru sectorul energetic după atacurile rusești masive

Zelenski a declarat miercuri că sectorul energetic al Ucrainei se confruntă cu o situație gravă din cauza atacurilor rusești și a iernii severe, notează AFP.

„Consecințele atacurilor rusești și ale înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave”, a declarat președintele ucrainean în discursul zilnic pe rețelele de socializare.

Guvernul a primit misiunea de a supraveghea activitatea de sprijinire a populației.

Ucraina va cere ajutor partenerilor occidentali pentru a obține echipamentul necesar și sprijin suplimentar. Se lucrează la creșterea semnificativă a volumului importurilor de energie electrică.

Cartier general pentru gestionarea crizei

Va fi înființat un „cartier general permanent de coordonare” pentru a gestiona situația din orașul Kiev. Capitala a fost grav afectată săptămâna trecută de atacurile rusești.

Sediul central va coordona eforturile de restabilire a infrastructurii energetice.

Kiev, jumătate fără încălzire

Bombardamentele rusești au lăsat jumătate din capitala ucraineană fără încălzire.

Primarul Vitali Klitschko a mers până la a invita pe cei care puteau să părăsească orașul „temporar”.

Funcționarea majorității rețelei a fost restabilită între timp.

Infrastructurile rămân însă amenințate de noi atacuri rusești.

Alte orașe afectate

Mai multe orașe ucrainene, printre care Dnipro în centrul țării și Odessa în sud, au suferit întreruperi majore de energie electrică. Problemele au apărut în ultimele săptămâni, în urma atacurilor rusești concentrate.

Orașele se confruntă cu dificultăți în asigurarea încălzirii și iluminatului pentru populație.

Atacuri reciproce asupra infrastructurii

Rusia atacă în mod regulat centrale electrice și alte infrastructuri esențiale ucrainene. Țintele includ sectoarele gaz și feroviar, precum și instalațiile portuare.

La rândul său, Ucraina vizează rafinăriile de petrol din Rusia și alte infrastructuri, inclusiv cele electrice.

Apel la sprijin internațional

Președintele Zelenski subliniază necesitatea ajutorului occidental urgent. Ucraina are nevoie de echipament specializat pentru repararea infrastructurii energetice. Importurile de energie electrică vor fi intensificate pentru a compensa deficitul.