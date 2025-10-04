Zelenski denunță „un atac sălbatic” asupra unei gări: Rusia știa că lovește civili

Un atac cu dronă lansat de forțele ruse a lovit în noaptea de sâmbătă gara din orașul Shostka, regiunea Sumî, provocând cel puțin 30 de victime, potrivit unui mesaj publicat de președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Un atac sălbatic al rușilor asupra gării din Shostka, în regiunea Sumî. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să ajute oamenii. Se stabilește în acest moment numărul răniților. Până acum știm de cel puțin 30 de victime”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că printre persoanele aflate în gară se numărau atât angajați ai companiei feroviare Ukrzaliznytsia, cât și pasageri civili.

„Rușii nu aveau cum să nu știe că loveau civili. Și totuși au făcut-o. Este teroare pură, iar lumea nu trebuie să ignore acest lucru”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele a făcut apel la comunitatea internațională să reacționeze ferm la atacurile repetate asupra infrastructurii civile ucrainene.

„În fiecare zi, Rusia ia vieți omenești. Și doar forța o poate opri. Am auzit declarații ferme din partea Europei și a Americii — dar a venit timpul ca aceste cuvinte să devină realitate”, a afirmat liderul ucrainean.

Autoritățile ucrainene și echipele de salvare continuă intervențiile la locul atacului, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească detaliile exacte ale loviturii. Circulația feroviară în zonă este suspendată temporar, iar mai multe echipaje medicale acționează pentru transportul răniților la spitalele din regiune.