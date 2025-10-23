Zelenski: Există o șansă reală să oprim războiul și să înfrângem Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, într-un mesaj publicat pe platforma X, că s-a întâlnit cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a coordona pozițiile Ucrainei și ale Franței înaintea reuniunii „Coaliției celor dispuși”, un grup de state care sprijină activ Kievul în fața agresiunii ruse.

„Acum este momentul în care există o șansă reală de a pune capăt războiului și de a opri Rusia. Pentru a reuși, trebuie să continuăm să creștem presiunea asupra Federației Ruse, să extindem sprijinul pentru Ucraina și să finalizăm garanțiile de securitate”, a transmis Zelenski.

Cei doi lideri au discutat despre efectele recente ale atacurilor rusești asupra Ucrainei, despre întărirea apărării antiaeriene și a rezilienței energetice, teme pe care Zelenski le-a numit priorități esențiale în această etapă a conflictului.

Președintele ucrainean a menționat și cooperarea în domeniul apărării, afirmând că au fost abordate „soluții concrete care pot face Ucraina mai puternică”.

„Îi mulțumesc Franței și personal lui Emmanuel pentru sprijin. Prețuim toată asistența oferită pentru protejarea vieților”, a scris Zelenski.