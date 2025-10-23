Băluță, după tragedia din Rahova: Cum să-i spui unui om care a fost proprietar că de mâine e chiriaș

Daniel Băluță a spus că sunt trei probleme esențiale în cazul exploziei de pe Calea Rahovei, din București. Din cauza nerezolvării lor, a apărut sentimentul de frustrare pe care oamenii îl au îndreptățit și care atinge cote ridicate.

„În primul rând, vorbim despre empatie. Este normal să fim empatici cu niște oameni aflați într-o astfel de suferință. Doi, dacă nu există un cadru legislativ pentru a rezolva problema acestor oameni, sunt convins că îl putem face, tot așa cum reușim să facem pachete legislative pentru administrația centrală, administrația locală. Avem soluții pentru aceste lucruri. Este încă un motiv care exacerbează sentimentul acesta de frustrare. Astea sunt prioritățile. Apoi, în imediata vecinătate a lor apare cealaltă etapă, de identificare a vinovaților și, în mod evident, de sancționare a lor. Dar este important să respectăm această ordine. Tot așa cum, într-o situație de urgență, trebuie să avem mijloacele necesare să intervenim”, spune, la B1TV, Daniel Băluță.

Băluță a mai spus că pe oameni îi interesează, în mod deosebit, să se simtă și să fie în siguranță, să aibă o infrastructură care să le poată salva viața și infrastructuri care pot să preîntâmpine astfel de catastrofe cum s-a întâmplat în Sectorul 5. Dacă ele totuși se întâmplă, din punctul său de vedere, ca medic, afirmă că trebuie să fie alături de acești oameni și să li se găsească soluțiile legale, „astfel încât viața lor, în măsura în care se poate să intre, măcar pe acest transon, în normalitate”.

„Cum poți să-i spui unui om care până ieri a fost proprietar că de mâine este chiriaș în propria locuință. Este ceva imposibil de acceptat. Le facem (legile care lipsesc – n.r.). Avem o coaliție care are această capacitate, avem instituții, a ordonaței de urgență, a hotărârii de guvern”, mai spune Băluță.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață, s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.