Băluță critică ideologia suveranistă: Se ocupă în mod deosebit cu promovarea urii, cu polarizarea societății

„Cea mai mare problemă a celor care se numesc suveraniști, și mai sunt și alte entități politice care au această abordare, este că se ocupă în mod deosebit cu promovarea urii, cu polarizarea excesivă a societății”, a afirmat Băluță, joi, la B1 TV.

El a subliniat că electoratul a demonstrat deja că respinge astfel de abordări: „Bucureștenii ne-au arătat, și românii toți, slavă Domnului, ne-au arătat că sancționează acest lucru și, în cele din urmă, normalitatea este cea care domină realitatea”.

Privind viitoarele alegeri parțiale pentru Primăria Municipiului București, edilul sectorului 4 a spus: „Sunt convins că, mai ales bucureștenii, nu vor putea să accepte o astfel de situație și vom vedea împreună asta în votul lor, că vor respinge într-un număr extrem de mare tipul acesta de filozofie de viață, tipul acesta de abordare – ura – ca singur element existent”.