Zelenski: Negocieri între delegația ucraineană și reprezentanții SUA. Se lucrează la documente necesare pentru încheierea războiului

Duminică seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat în discursul său că delegația ucraineană în SUA a desfășurat mai multe runde de negocieri și că oficialii lucrează la mai multe documente necesare pentru încheierea războiului, potrivit Ukrainska Pravda.

„Am primit, de asemenea, informații de la delegația noastră din Statele Unite: Rustem Umierov a raportat despre întâlnirile cu emisarii președintelui Trump. Au avut loc deja mai multe runde de negocieri. Se lucrează la documentele necesare pentru încheierea războiului.

Și este important ca echipa Ucrainei să informeze pe deplin partea americană despre ceea ce se întâmplă în Ucraina și despre atacurile constante ale Rusiei asupra sistemului nostru energetic”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, a precizat, într-o postare pe Facebook, că delegația ucraineană a petrecut două zile muncind alături de reprezentanți ai SUA.

Alături de Rustem Umierov, delegația ucraineană este formată din Kirilo Budanov, șeful biroului președintelui și David Arakhamiia, șeful de partid a lui Zelenski, grupul „Servitorul Poporului”. Din partea SUA, la consultări emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, și oficialul Casei Albe, Josh Gruenbaum.

Centrul discuțiilor, reprezentat de garanțiile de securitate pentru Ucraina

„Am purtat discuții substanțiale privind planul de dezvoltare economică și prosperitate, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, punând accentul pe mecanismele practice de punere în aplicare și asigurare a respectării acestora.

Am informat partenerii noștri americani cu privire la recentele atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Am convenit să continuăm lucrările la nivel de echipă în următoarea etapă a consultărilor de la Davos”, se artă în mesajul publicat duminică, pe Facebook de Rustem Umierov.

Reamintim că sâmbătă, negociatorii ucraineni au sosit în SUA pentru o întâlnire alături de emisarii speciali ai lui Donald Trump, dar și mai mulți reprezentanți ai Statelor Unite, pentru negocieri cu privire la încheierea războiului din Ucraina. Separat, delegația SUA negociază cu Kremlinul de luni bune.