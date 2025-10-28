Zelenski: Prioritatea noastră este apărarea aeriană şi refacerea sistemului energetic

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că s-a întâlnit la Kiev cu ministrul de Externe al Ţărilor de Jos, David van Weel, pentru a discuta despre cele mai urgente provocări cu care se confruntă Ucraina, atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice şi necesitatea întăririi apărării aeriene.

„Am discutat despre situaţia energetică, una dintre cele mai presante probleme ale momentului. Sunt recunoscător pentru noul pachet de sprijin oferit Ucrainei de către Ţările de Jos pentru sectorul energetic. Rusia continuă să lovească zilnic infrastructura energetică, de gaze şi de apă, iar acest ajutor este esenţial”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că una dintre priorităţile principale este consolidarea armatei, a sistemului de apărare aeriană şi a capacităţii de refacere a infrastructurii energetice.

Zelenski a anunţat că a discutat şi despre posibilitatea utilizării activelor ruseşti îngheţate în beneficiul Ucrainei, o măsură pe care Olanda o sprijină.

Cei doi oficiali au abordat şi tema tragerii la răspundere a Rusiei pentru crimele de război.

„Suntem recunoscători Ţărilor de Jos pentru rolul lor în înfiinţarea Tribunalului Special privind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru sprijinul constant oferit”, a mai spus preşedintele ucrainean.