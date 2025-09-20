Zelenski se va întâlni cu Trump în marja Adunării Generale a ONU pentru a discuta despre garanții de securitate

Discuțiile vor avea loc în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, a declarat Zelenski. „Aș dori să primesc semnalele; cât de aproape suntem de înțelegerea faptului că garanțiile de securitate din partea tuturor partenerilor sunt exact ceea ce avem nevoie”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor la Kiev, vineri.

Trump este programat să se adreseze reuniunii ONU marți, iar Zelenski miercuri. Nu este clar în ce zi anume se vor întâlni cei doi lideri.

Zelenski a mai precizat că săptămâna viitoare este planificată și o întâlnire separată a primei doamne a SUA cu prima doamnă a Ucrainei.

Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei

În ultimele săptămâni, atât la Washington, cât și în capitalele europene, s-a discutat intens despre securitatea Ucrainei după război, în condițiile în care perspectiva unui armistițiu pare blocată, pe fondul bombardamentelor rusești asupra țintelor civile din Ucraina.

Numărul civililor ucraineni uciși în atacuri în lunile iulie-august a depășit 500 de persoane, potrivit biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

Trei civili au fost uciși și zeci au fost răniți sâmbătă în cele mai recente atacuri. Rusia a lansat 40 de rachete, de croazieră și balistice, și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri împotriva Ucrainei, a spus Zelenski pe platforma X.

26 de țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la garanții, inclusiv prin trupe, în timp ce Trump a promis să ofere o formă de sprijin.

Sancțiunile americane împotriva Rusiei vor fi, de asemenea, discutate la întâlnirea de săptămâna viitoare, a mai spus Zelenski. „Dacă războiul continuă și nu există mișcări spre pace, așteptăm sancțiuni. Aceasta este a doua temă pe care o voi ridica la întâlnirea cu președintele Trump”, a declarat Zelenski.

Zelenski a lăudat Europa pentru adoptarea unui nou pachet de sancțiuni.