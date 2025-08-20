Zidul de la granița SUA-Mexic va fi vopsit în negru pentru a descuraja migranții

Zidul construit de-a lungul frontierei dintre Statele Unite și Mexic va fi acoperit cu vopsea neagră pentru a spori dificultatea migranților de a-l escalada, potrivit unei măsuri prezentate marți de secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

Potrivit BBC, oficialul a subliniat că decizia a fost luată la cererea directă a președintelui Donald Trump.

„Președintele a spus foarte clar că, în temperaturile ridicate de aici, suprafețele negre devin și mai fierbinți și acest lucru le va face și mai greu de urcat”, a explicat Noem, aflată la graniță, în statul New Mexico.

Oficialii Patrulei de Frontieră au adăugat că noul strat de vopsea va proteja zidul și împotriva coroziunii.

În paralel, administrația americană are în plan și instalarea unor structuri suplimentare pe fluviul Rio Grande, care marchează mai mult de jumătate din lungimea frontierei.

Printre acestea s-ar putea regăsi baraje plutitoare și garduri fortificate, după modelul implementat anterior de autoritățile texane.

Măsura face parte dintr-un amplu plan de securizare a graniței, adoptat odată cu pachetul de cheltuieli promovat de Trump, care a alocat 46 de milioane de dolari pentru extinderea construcției.

Ritmul actual al lucrărilor este de aproape 800 de metri de zid ridicați zilnic pe o frontieră care se întinde pe circa 3.200 de kilometri.