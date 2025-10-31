Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”

Procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Gorj au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Gorj cu propunerea de arestare preventivă a unui bărbat în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trafic de minori, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual.

Bărbatul a plătit 7 000 de euro pentru copilul unui cuplul de tineri şi a declarat în fals că el este tatăl copilului.

Cei doi tineri se ascund şi ar putea fi arestaţi dacă vor fi găsiţi de autorităţi. Ei sunt acuzaţi că şi-au vândut copilul, iar cu banii încasaţi şi-au cumpărat o maşină.

„A fost formulată arestarea preventivă în lipsă a altor doi inculpaţi care se sustrag urmării penale (o femeie şi un bărbat, cu vârstele de 18 şi 21 de ani), cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori, fals în declaraţii, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual şi mărturie mincinoasă, respectiv trafic de minori, instigare la trafic de minori şi instigare la fals în declaraţii. Din probele administrate a rezultat că, începând cu vara anului 2024, inculpatul de 21 de ani, a transportat-o şi adăpostit-o, în diverse locaţii, pe inculpata cercetată în cauză (în vârstă de 17 ani şi cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ 3 ani), obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material”, precizează DIICOT într-un comunicat de presă.

Bărbatul pe care procurorii DIICOT îl vor arestat a plătit 7 000 de euro pentru copilul cuplului de tineri şi a declarat în fals la Starea Civilă că el este tatăl copilului.

„Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi inculpat a determinat-o pe coinculpată, să îl transfere pe fiul lor minor ( în vârstă de 3 săptămâni), către inculpatul de 47 de ani în schimbul sumei de 7.000 euro. Inculpata a declarat, în fals, la Oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatului de naştere al minorului.

Suma de bani astfel obţinută a fost utilizată de inculpată şi concubinul ei pentru achiziţionarea unui autoturism.

La data de 28.08.2025, în urma unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii de 18 şi 21 de ani (părinţii minorului), inculpatul de 47 de ani s-a deplasat în judeţul Cluj, la o societate notarială, unde a declarat, în fals, că este tatăl copilului şi a fost împuternicit de către mama naturală, să depună actele necesare întocmirii paşaportului pentru minor şi scoaterii acestuia din ţară”, se mai precizează în comunicat.

Astfel, a obţinut două procuri notariale pe care în luna septembrie 2025, le-a prezentat la Instituţia Prefectului Gorj – Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, unde, pe baza lor şi a unui formular completat cu date nereale i-a fost eliberat un paşaport simplu pentru copilul minor.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa bărbatului de 47 de ani a fost găsit copilul, care a fost preluat în regim de urgenţă de către DGASPC Gorj.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au dispus, joi, reţinerea bărbatului de 47 de ani.