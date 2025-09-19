Directorul interimar al Companiei Apa Brașov, reținut de DNA pentru mită și cumpărare de influență

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că „s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de suspectul Cocoș Liviu, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită (două infracțiuni)”.

Alături de acesta, procurorii au început urmărirea penală și față de alți membri ai conducerii companiei și colaboratori externi:

Liviu Dragomir, reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov (A.D.I.D.A.J.), pentru trafic de influență

Țop Ferghete Floriana Carmen, președinta Consiliului de Administrație al Companiei Apa, pentru luare de mită

Mirela Suciu, șefa Departamentului de resurse umane, pentru complicitate la cumpărare de influență și la dare de mită

B.C., expert independent la SC Ewora Resurse Umane SRL, pentru luare de mită

SC Ewora Resurse Umane SRL, pentru complicitate la luare de mită

Potrivit ordonanței procurorilor, „există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada martie – iunie 2025, suspectul Cocoș Liviu ar fi oferit foloase necuvenite pentru a fi numit director general al companiei”. Printre acestea, anchetatorii menționează angajarea unei rude a președintei Consiliului de Administrație, atribuirea de contracte viitoare firmei de recrutare și angajarea lui Liviu Dragomir pe un post de consilier tehnic „pentru care atribuțiile și salariul ar fi fost stabilite conform cerințelor sale”.

DNA precizează că Suciu Mirela ar fi sprijinit demersurile lui Liviu Cocoș, inclusiv prin participarea la interviurile de selecție „pentru a-l susține pe suspectul Cocoș Liviu în vederea desemnării acestuia în funcția de director general”.