Donald Trump primește o șansă de revizuire a condamnării în dosarul plății de mușamalizare

O instanță de apel din Manhattan a a decis joi că Donald Trump trebuie să beneficieze de o reevaluare a procesului penal din New York privind plata secretă făcută actriței porno Stormy Daniels.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cel de-al Doilea Circuit a hotărât că instanța inferioară ar fi trebuit să examineze mai atent dacă decizia Curții Supreme din 2024 privind imunitatea prezidențială ar fi trebuit să ducă la excluderea anumitor probe din procesul penal al lui Trump, anunță Reuters.

În mai 2024, un juriu format din 12 membri l-a găsit pe Trump vinovat joi de ascunderea, în documente, a unei plăţi către actrița porno Stormy Daniels, făcută cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale din 2016. Donald Trump voia ca aceasta să păstreze tăcerea despre o presupusă relaţie sexuală pe care ar fi avut-o cu el în 2006.