Farmacist-șef din București, acuzat că a produs un prejudiciu de peste 11 milioane de lei / Medicamente lipsă și expirate, descoperite de anchetatori

Un farmacist-șef din cadrul unei instituții publice din București este acuzat de procurori că a provocat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei prin administrarea defectuoasă a stocurilor de medicamente.

Potrivit unor surse, acesta ar fi făcut parte din cadrul Centrului Medical de diagnostic, tratament ambulatoriu și medicină preventivă din București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat luni, 30 martie 2026, o percheziție domiciliară în acest dosar.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie 2016 – octombrie 2024, suspectul, în calitate de farmacist-șef, ar fi gestionat defectuos stocurile de medicamente, ceea ce a dus la lipsuri majore și la acumularea unor produse expirate.

Date nereale în evidențe contabile

Prejudiciul total este estimat la 11.292.767 de lei, dintre care peste 10,3 milioane de lei reprezintă medicamente dispărute din gestiune, iar aproximativ 946.000 de lei – medicamente expirate.

Ancheta mai arată că, între 2015 și 2022, acesta ar fi falsificat documente oficiale pentru a ascunde situația reală din depozite.

În calitate de președinte al comisiilor de inventariere, ar fi consemnat în procesele-verbale date nereale, indicând că stocurile corespund evidențelor contabile și că medicamentele sunt în termen de valabilitate.

Control judiciar de 60 de zile

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

Față de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, anchetatorii au instituit sechestru pe bunurile acestuia, până la acoperirea prejudiciului, fiind vizate două imobile și un autoturism.

Ancheta este în curs, iar procurorii spun că vor reveni cu detalii pe măsură ce cercetările avansează.