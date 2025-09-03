Prima pagină » Justiţie » Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA

Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA

Inspectorii antifraudă au explicat cum funcționa rețeaua de comerț cu mașini second hand ce a produs un prejudiciu de peste 90 de miloane de lei. Frauda a fost descoperită în urma a 47 de percheziții.
Sursa foto: Eduard Vînătoru/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
03 sept. 2025, 15:21, Economic

Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Ispectorii ANAF au transmis printr-un comunicat de presă că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”.

„Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice. În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF

Verificările antifraudă au avut loc în locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri, au transmis inspectorii antifraudă și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.

