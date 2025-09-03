Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA

Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Ispectorii ANAF au transmis printr-un comunicat de presă că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”.

„Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice. În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF

Verificările antifraudă au avut loc în locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri, au transmis inspectorii antifraudă și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.