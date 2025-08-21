Parchetul ÎCCJ susține convocarea adunărilor generale ale procurorilor de CSM

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis, într-un comunicat remis joi, că, în contextul dezbaterilor privind schimbarea legislației referitoare la statutul magistraților, „este nevoie mai mult ca oricând de un dialog real între instituțiile statului, de moderație în abordare, de o analiză echilibrată și obiectivă, care să ducă la identificarea unor soluții optime și nu doar la crearea artificială a unor tensiuni sociale”.

Instituția avertizează că „dacă acest echilibru (n.r. – dintre puteri) este afectat, întreaga construcție democratică devine fragilă și chiar iluzorie” și că orice modificare trebuie gândită „cu responsabilitate, cu respect pentru Constituție și cu o consultare reală a celor care cunosc din interior funcționarea și nevoile sistemului judiciar”.

Parchetul subliniază că destabilizarea justiției ar fi periculoasă în contextul actual, cu „instanțe și parchete sufocate, procese mai lungi, cetățeni nemulțumiți și, în final, scăderea încrederii în lege și instalarea treptată a unui climat de insecuritate socială”.

Potrivit comunicatului, reforma „trebuie să fie una echilibrată și predictibilă și soluțiile trebuie să fie construite treptat, prin cooperare loială între puterile statului și printr-o dezbatere autentică cu profesioniștii dreptului”.