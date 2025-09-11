Surse: Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă”

Gloanțele recuperate după moartea lui Charlie Kirk purtau inscripția „ideologie transgender și antifascistă”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The Wall Street Journal.

Ziarul WSJ a raportat, citând „un buletin intern al forțelor de ordine și o persoană familiarizată cu ancheta”, că muniția a fost găsită într-o pușcă de vânătoare de calibru .30 abandonată într-o zonă împădurită de la Universitatea Utah Valley.

Acesta este locul unde activistul conservator a fost împușcat mortal în timp ce susținea un discurs în fața unei mulțimi, miercuri după-amiază.

Sursele ziarului au declarat că pușca era înfășurată într-un prosop „cu un cartuș gol încă în cameră”. În încărcător se aflau trei cartușe nefolosite, „toate cu inscripții pe ele”.

Niciun oficial nu a confirmat informațiile publicate de WSJ privind cartușele gravate.

Charles Kirk, în vârstă de 31 de ani, susținea un discurs în fața a sute de studenți despre problemele persoanelor transgender și împușcăturile în masă în Statele Unite, în momentul în care a fost împușcat în zona gâtului.

Directorul FBI, Kash Patel, a spus că biroul a reținut un suspect miercuri seara, dar ulterior a afirmat că persoana respectivă nu avea legătură cu atacul și a fost eliberată.

Identitatea ucigașului lui Charles Kirk rămâne, în continuare, necunoscută, iar autoritățile nu au oferit niciun indiciu despre cine ar mai putea fi suspect.