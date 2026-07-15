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Taxele de timbru pentru imobilele revendicate de cultele religioase ar putea fi anulate

Taxele judiciare de timbru achitate sau stabilite în unele procese privind recuperarea imobilelor confiscate în perioada regimului comunist ar putea fi anulate pentru cultele religioase recunoscute din România. O inițiativă legislativă depusă în Parlament prevede și restituirea sumelor deja plătite, precum și scutirea de la plata taxelor în viitoarele litigii de acest tip.
Taxele de timbru pentru imobilele revendicate de cultele religioase ar putea fi anulate
foto: Basilica.ro
Maria Miron
15 iul. 2026, 10:32, Justiţie
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Proiectul, inițiat în principal de parlamentari UDMR, se aplică exclusiv cultelor religioase recunoscute și structurilor acestora – unități de cult, eparhii, parohii, protopopiate, ordine, congregații, fundații și alte entități religioase cu personalitate juridică.

Argumentele inițiatorilor

Parlamentarii susțin că, deși legislația adoptată după 1989 pentru repararea abuzurilor regimului comunist a urmărit restituirea proprietăților confiscate și acordarea de măsuri reparatorii, în practică au apărut interpretări diferite în instanțe.

„În practică există situații în care instanțele de judecată apreciază că anumite litigii referitoare la imobile care au aparținut cultelor religioase nu intră formal sub incidența O.U.G. nr. 94/2000, deși finalitatea acestor cauze este aceeași: recuperarea sau apărarea dreptului de proprietate asupra unor imobile preluate abuziv”, arată inițiatorii.

Potrivit acestira, „consecința interpretării neunitare este obligarea cultelor religioase la plata taxei judiciare de timbru, calculată la valoarea bunurilor a căror restituire se solicită, calcul din care rezultă sume împovărătoare și care le împiedică să continue procesul de recuperare a bunurilor confiscate”.

Ce prevede proiectul

Inițiativa prevede anularea obligațiilor de plată reprezentând taxe judiciare de timbru, încetarea executărilor silite începute pentru recuperarea acestora și restituirea sumelor deja achitate de reclamanți. Măsurile vizează procesele privind recuperarea, revendicarea sau apărarea dreptului de proprietate asupra imobilelor care au aparținut cultelor religioase și au fost preluate abuziv în perioada regimului comunist, inclusiv acțiunile de rectificare a cărții funciare ori de anulare sau constatare a nulității unor acte.

În plus, inițiativa modifică OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și introduce o scutire expresă pentru toate acțiunile formulate de cultele religioase recunoscute în litigiile privind imobilele confiscate în perioada comunistă, indiferent de temeiul juridic al procesului.

„Accesul la justiție nu trebuie limitat”

Inițiatorii susțin că proiectul urmărește eliminarea unei inechități create de interpretarea diferită a legislației.

„Accesul la justiție nu trebuie limitat prin stabilirea unor costuri nesuportabile”, se arată în justificarea inițiativei.

Totodată, aceștia afirmă că proiectul urmărește „corectarea unei inechități generate de interpretarea diferită a instanțelor de judecată a unor litigii care au aceeași natură reparatorie”.

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