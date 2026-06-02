Prima pagină » Life-Entertaiment » Blocul construit în 34 de zile: cea mai mare clădire rezidențială imprimată 3D din Europa

Blocul construit în 34 de zile: cea mai mare clădire rezidențială imprimată 3D din Europa

Cel mai mare bloc de apartamente rezidențiale imprimat 3D din Europa a fost finalizat în Franța. Proiectul cuprinde 12 apartamente sociale distribuite pe trei etaje și a fost imprimat în doar 34 de zile, sub supravegherea a trei operatori.
Blocul construit în 34 de zile: cea mai mare clădire rezidențială imprimată 3D din Europa
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 07:40, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Clădirea are 12 locuințe sociale. Structura principală a fost realizată în doar 34 de zile, cu ajutorul unei imprimante gigantice și al unei echipe formate din doar trei operatori.

 

Blocul are trei etaje și o suprafață locuibilă de aproximativ 800 de metri pătrați, fiind considerat cel mai mare imobil rezidențial imprimat 3D din Europa.

Ceea ce face proiectul cu adevărat remarcabil este viteza de execuție, conform newatlas.com.

Imprimarea structurii era programată să dureze 50 de zile. Însă, a fost finalizată în numai 34 de zile. Întregul proces a fost monitorizat de doar trei operatori.

Blocul construit în 34 de zile: cea mai mare clădire rezidențială imprimată 3D din Europa

Mai impresionant este faptul că o clădire aproape identică, ridicată chiar lângă noul bloc folosind metode convenționale, a avut nevoie de aproximativ trei luni suplimentare pentru a fi terminată.

Este și prima clădire din Franța în care nu doar pereții, ci și structura a fost imprimată direct la fața locului. Imprimanta a depus strat cu strat un material pe bază de ciment, formând întreaga structură a imobilului.

Arhitectura neobișnuită, cu linii curbe și forme rotunjite, a devenit posibilă datorită tehnologiei de imprimare 3D.

Potrivit dezvoltatorilor, această metodă a permis reducerea consumului de beton cu aproximativ 10%. A contribuit în același timp la scăderea emisiilor generate de transportul materialelor.

Clădirea este dotată cu aproximativ 500 de metri pătrați de panouri fotovoltaice, izolație performantă și un sistem hibrid de încălzire. Dezvoltatorii estimează că imobilul poate atinge un grad de autosuficiență energetică de circa 60%.

Cele 12 apartamente sunt distribuite pe trei niveluri. Fiecare locuință beneficiază de propriul balcon.

Cum arată blocul din Franța construit cu o imprimantă uriașă în numai 34 de zile

Succesul proiectului îi determină pe dezvoltatori să privească deja spre următoarea etapă. Aceștia pregătesc un ansamblu mult mai mare, cu aproximativ 40 de apartamente, care va fi construit folosind simultan două imprimante 3D.

Obiectivul este reducerea de patru ori a timpului de execuție și aducerea costurilor la nivelul construcțiilor clasice.

Dacă planurile vor fi realizate, imprimantele 3D ar putea schimba radical modul în care sunt construite locuințele în Europa în următorii ani.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia