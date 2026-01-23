Prima pagină » Life-Entertaiment » Chitaristul unei trupe de renume mondial a încetat din viață

Chitaristul unei trupe de renume mondial a încetat din viață

Francis Buchholz, fostul basist al trupei Scorpions care a cântat pe toate albumele clasice ale formației germane, a murit la vârsta de 71 de ani.
Chitaristul unei trupe de renume mondial a încetat din viață
Andreea Tobias
23 ian. 2026, 17:28, Știrile zilei

Buchholz, originar din Hanovra, s-a alăturat trupei Scorpions în 1973, în același timp cu chitaristul principal Uli Jon Roth. Cei doi cântaseră împreună anterior în trupa Dawn, scrie musicradar.com.

Primul album Scorpions la care au participat Buchholz și Roth a fost „Fly To The Rainbow”, lansat în 1974.

19 ani cu Scorpions, pe albumele de referință

Uli Jon Roth a părăsit trupa în 1978, după lansarea albumului dublu live „Tokyo Tapes”, dar Buchholz a rămas până în 1992. A apărut pe albumele de referință ale rock-ului german: „In Trance” (1975), „Lovedrive” (1979), „Animal Magnetism” (1980), „Blackout” (1982) și „Love At First Sting” (1984).

În timpul lungii sale colaborări cu Scorpions, Buchholz a obținut singurul său credit de compozitor pentru piesa „Kicks After Six” de pe ultimul său album cu trupa, „Crazy World”, din 1990. Albumul conținea cel mai mare hit al Scorpions, balada rock „Wind Of Change”.

Mai târziu în carieră, Buchholz a reluat legătura cu Uli Jon Roth și cu un alt fost chitarist al trupei Scorpions, Michael Schenker. A contribuit la două albume ale grupului Temple of Rock al lui Schenker, „Bridge The Gap” din 2013 și „Spirit On A Mission” din 2015.

„Beam o sticlă cu vin roșu și ascultam albumele până la patru dimineața”

În 1991, când era încă membru al trupei Scorpions, Buchholz a reflectat asupra carierei sale într-un interviu acordat revistei Riff Raff.

„Ascultând alte albume, îmi place foarte mult Lovedrive. Iar Love at First Sting este un album foarte bun, unul dintre albumele mele preferate”, a spus el.

„Când sunt acasă, după un turneu, am una dintre acele zile în care te gândești la ce ai făcut, bei o sticlă cu vin roșu, scoți toate albumele vechi și stai acolo și le asculți până la patru dimineața și retrăiești toate acele situații”.

După moartea sa, familia a declarat: „Fanilor săi din întreaga lume – vrem să vă mulțumim pentru loialitatea voastră neclintită, pentru dragostea voastră și pentru încrederea pe care i-ați acordat-o de-a lungul incredibilei sale călătorii. I-ați oferit lumea, iar el v-a oferit în schimb muzica sa. Deși corzile au tăcut, sufletul său rămâne în fiecare notă pe care a cântat-o și în fiecare viață pe care a atins-o”.

„Inimile noastre sunt sfâșiate”, a mai declarat familia sa, conform loudandproud.it.

„Pe tot parcursul luptei sale cu cancerul, i-am fost alături, înfruntând fiecare provocare ca o familie, așa cum ne-a învățat el. A fost un om devotat familiei sale în toate privințele, iar durerea noastră este de nedescris”.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră CSM, prezintă statistica clientelismului din sistemul de Justiție
G4Media
După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții!
Gandul
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
Cel mai periculos aliment de pe planetă! Te poate omorî în doar câteva ore. Ce conține?
CSID
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor