Chitaristul unei trupe de renume mondial a încetat din viață

Buchholz, originar din Hanovra, s-a alăturat trupei Scorpions în 1973, în același timp cu chitaristul principal Uli Jon Roth. Cei doi cântaseră împreună anterior în trupa Dawn, scrie musicradar.com.

Primul album Scorpions la care au participat Buchholz și Roth a fost „Fly To The Rainbow”, lansat în 1974.

19 ani cu Scorpions, pe albumele de referință

Uli Jon Roth a părăsit trupa în 1978, după lansarea albumului dublu live „Tokyo Tapes”, dar Buchholz a rămas până în 1992. A apărut pe albumele de referință ale rock-ului german: „In Trance” (1975), „Lovedrive” (1979), „Animal Magnetism” (1980), „Blackout” (1982) și „Love At First Sting” (1984).

În timpul lungii sale colaborări cu Scorpions, Buchholz a obținut singurul său credit de compozitor pentru piesa „Kicks After Six” de pe ultimul său album cu trupa, „Crazy World”, din 1990. Albumul conținea cel mai mare hit al Scorpions, balada rock „Wind Of Change”.

Mai târziu în carieră, Buchholz a reluat legătura cu Uli Jon Roth și cu un alt fost chitarist al trupei Scorpions, Michael Schenker. A contribuit la două albume ale grupului Temple of Rock al lui Schenker, „Bridge The Gap” din 2013 și „Spirit On A Mission” din 2015.

„Beam o sticlă cu vin roșu și ascultam albumele până la patru dimineața”

În 1991, când era încă membru al trupei Scorpions, Buchholz a reflectat asupra carierei sale într-un interviu acordat revistei Riff Raff.

„Ascultând alte albume, îmi place foarte mult Lovedrive. Iar Love at First Sting este un album foarte bun, unul dintre albumele mele preferate”, a spus el.

„Când sunt acasă, după un turneu, am una dintre acele zile în care te gândești la ce ai făcut, bei o sticlă cu vin roșu, scoți toate albumele vechi și stai acolo și le asculți până la patru dimineața și retrăiești toate acele situații”.

După moartea sa, familia a declarat: „Fanilor săi din întreaga lume – vrem să vă mulțumim pentru loialitatea voastră neclintită, pentru dragostea voastră și pentru încrederea pe care i-ați acordat-o de-a lungul incredibilei sale călătorii. I-ați oferit lumea, iar el v-a oferit în schimb muzica sa. Deși corzile au tăcut, sufletul său rămâne în fiecare notă pe care a cântat-o și în fiecare viață pe care a atins-o”.

„Inimile noastre sunt sfâșiate”, a mai declarat familia sa, conform loudandproud.it.

„Pe tot parcursul luptei sale cu cancerul, i-am fost alături, înfruntând fiecare provocare ca o familie, așa cum ne-a învățat el. A fost un om devotat familiei sale în toate privințele, iar durerea noastră este de nedescris”.