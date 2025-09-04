De Ziua Internațională a Sănătății Sexuale, Croația lansează AI Gina – primul asistent virtual pe probleme de sănătate ginecologică

În 2010, Asociația Mondială pentru Sănătate Sexuală (entitate înființată în 1978) a instituit ziua de 4 septembrie drept Zi Internațională a Sănătății Sexuale, cu scopul de spori conștientizarea rolului sănătății sexuale în sănătatea generală și de a promova faptul că sănătatea sexuală se realizează în mod deplin doar prin respectarea drepturilor sexuale.

În fiecare an, această zi se celebrează într-un număr tot mai mare de țări și, tot în fiecare an, această zi are o tematică anume (Relații bune, Consimțământ, etc..).

Această zi își propune, de asemenea, să inițieze sau să faciliteze discuții pe teme de sănătate sexuală în diverse medii (școli, mass-media, diferite comunități).

România nu e singura țară care stă foarte prost la capitolul informare pe teme de sănătate sexuală

Organizația Mondială a Sănătății, prin Programul Special de Reproducere, sprijină data de 4 septembrie drept o ocazie pentru a pleda pentru sănătatea sexuală ca drept fundamental al stării generale de bine.

România nu e singura țară în care lipsa de informare pe teme sexuale este trecută la capitolul „și altele”.

Croația este în aceeași poziție, însă această țară și-a recunoscut slăbiciunea în acest departament și face un pas spre remediere.

AI Gina – singurul produs de acest tip, lansat de o entitate publică

Institutul Croat de Sănătate Publică, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Sexuale, a prezentat joi primul asistent virtual pentru probleme ginecologice – AI Gina, potrivit publicației croate Index.

„Asistenta virtuală Gina, care se ocupă de alfabetizarea în domeniul sănătății, care stă la baza activității Serviciului de Promovare a Sănătății, folosește toate materialele și cunoștințele profesionale.

Aplicația este destinată în primul rând fetelor și femeilor, dar este foarte interesantă și pentru bărbați și băieți tineri, precum și pentru oricine este interesat să utilizeze această aplicație”, a explicat Sanja Music Milanovic, șefa Serviciului de Promovare a Sănătății din cadrul Institutului Croat de Sănătate Publică.

Deși nu este primul asistent virtual pe probleme ginecologice, asistentul virtual AI Gina este, totuși, primul asistent virtual pe probleme ginecologice lansat de o instituție publică.

Ce limitări are AI Gina

Este foarte accesibilă pentru că este disponibilă pe whatsapp, răspunde întrebărilor legate de sănătatea ginecologică, este destinată în special publicului feminin.

Nu se știe dacă răspunsurile sunt generate pe de-a întregul de AI sau are și intervenție umană, nu se cunosc întrebările la care poate să răspundă și dacă există limitări de conținut legate de consilierea de specialitate, recomandări medicale, tratament medical, etc…) sau cum este gestionată confidențialitatea datelor.