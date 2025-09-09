Dior, la limita legii în China. Casa de modă se confruntă cu o acuzație a guvernului chinez privind transferul ilegal de date

Dior, deținută de grupul francez LVMH, se confruntă cu acuzațiile autorităților chineze privind transferul ilegal al datelor personale ale clienților săi din sucursala din Shanghai către sediul central din Franța, fapt ce a provocat o scurgere de date în luna mai, când compania a suferit un atac cibernetic, scrie Modaes.com.

„Compania nu a realizat evaluările de securitate necesare înainte de a transfera datele în afara țării, nu și-a notificat utilizatorii și nu a criptat datele conform cerințelor prevăzute de legea chineză privind protecția datelor”, au declarat autoritățile chineze într-un comunicat consultat de Reuters.

Potrivit informațiilor făcute publice, autoritatea locală de securitate publică a impus o sancțiune administrativă împotriva companiei, care deocamdată nu a făcut declarații oficiale.

Dior a garantat securitatea datelor bancare ale clienților săi în atacul cibernetic din luna mai

În mai, Dior a transmis într-un comunicat că nu au existat afectări ale datelor financiare în timpul atacului cibernetic și că autorul acestuia nu a avut acces la întreaga bază de date.

Compania a efectuat o investigație internă, prin care a descoperit că au fost totuși compromise date de contact, istoricul de achiziții și preferințele clienților. Grupul a subliniat însă că datele de plată sau bancare nu au fost afectate. După notificarea clienților afectați, compania a avertizat asupra gravității situației, precizând că informațiile furate „ar putea fi folosite pentru fraude sau phishing”.