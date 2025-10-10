Prima pagină » Life-Inedit » Mină marină descoperită de scafandri în cadrul unui exercțiu în Marea Neagră

Mină marină descoperită de scafandri în cadrul unui exercțiu în Marea Neagră

Scafandrii militari au descoperit o mină marină în timpul unui exercițiu internațional de identificare și neutralizare a dispozitivelor explozive subacvatice. Mina a fost recuperată și distrusă în condiții de siguranță.
Sursa: Forțele Navale Române
Laurentiu Marinov
Laurentiu Marinov
10 oct. 2025, 15:10

În cadrul exercițiului multinațional POSEIDON 25, planificat și condus de Forțele Navale Române, a fost identificată o mină marină de exercițiu, a transmis Ministerul Apărării Naționale. Mina fost ulterior desprinsă, transportată și neutralizată în condiții de siguranță de către scafandrii de luptă EOD, conform procedurilor standard de intervenție.

Exercițiul multinațional POSEIDON 25, condus de Forțele Navale Române, a inclus activități destinate consolidării cooperării internaționale și creșterii nivelului de interoperabilitate între structurile participante în domeniul luptei împotriva minelor marine.

Activitățile de instruire planificate au avut ca obiectiv executarea în comun cu partenerii străini a procedurilor de identificare și neutralizare a dispozitivelor explozive subacvatice.

 