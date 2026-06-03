O specie clonă a supraviețuit 100.000 de ani fără masculi. Oamenii de știință credeau că e moartă de mult

Speciile formate exclusiv din femele au fost considerate mult timp ca fiind niște finaluri ale evoluției. Azi oamenii de știință se întreabă cum a reușit un pește să supraviețuiască timp de 100.000 de ani fără masculi. Răspunsul constă în dezvăluirea unor noi perspective asupra modului în care natura menține genomurile sănătoase.

Peștele Amazon Molly produce doar femele, fiecare fiind o clonă

În râurile din Mexic și sudul Texasului înoată un pește care, teoretic, nu ar trebui să existe. În apele calde și lente, peștele plutește în derivă printre bancurile sale formate exclusiv din femele, solzii ei argintii atingând masculii unor specii strâns înrudite. Aici își alege un partener. Dar, într-o răsturnare evolutivă neobișnuită, genele lui nu joacă niciun rol în urmașii ei. Acesta este un „jaf biologic” cunoscut sub numele de ginogeneză, în care ea folosește sperma masculului doar pentru a declanșa dezvoltarea ovulului, dar îi elimină rapid ADN-ul. Ea produce doar femeie, fiecare fiind o clonă a sa.

Teoria evoluționistă sugerează că speciile asexuate ar trebui să dispară rapid

Acest pește este peștele Amazon Molly, numit după tribul de războinici formați exclusiv din femei din mitologia greacă, și i-a nedumerit pe oamenii de știință de aproape un secol. Teoria evoluționistă sugerează că speciile asexuate ar trebui să dispară rapid, deoarece fără sex, mutațiile dăunătoare se acumulează în genomurile lor în timp. Însă această specie, formată exclusiv din femele, a dăinuit timp de aproximativ 100.000 de ani, scrie BBC.

Conform gândirii convenționale, ar fi trebuit să fie o mică excepție în arborele vieții. Totuși, această creatură mică și modestă dăinuie.

Cum a supraviețuit mierla de Amazon când teoria sugerează că ar trebui să fi dispărut de mult? Pe măsură ce noi cercetări încep să dezlege acest mister, oamenii de știință descoperă că speciile asexuate ar putea fi mai rezistente decât se credea odinioară – contestând ideea de mult timp susținută că viața fără sex este sortită eșecului.