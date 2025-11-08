O sută de ani și încă plini de viață: Țara din Europa care numără tot mai mulți centenari

Este vorba despre Italia, țara în care oamenii trăiesc mai mult decât oriunde în Europa. Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani a ajuns la peste 23.500, iar 2.000 din ele au împlinit această vârstă doar în 2025, scrie The Guardian.

Potrivit datelor statistice ale agenției naționale din Italia, numărul persoanelor care ating această vârstă este mai mare decât dublul centenarilor din 2009.

Dintre cei care ating această vârstă simbolică în 2025, 82,6% sunt femei, acestea ocupând primul loc și în rândul celor 724 de semi-supercentenari din Italia – persoane cu vârsta de 105 ani și peste.

Lucia Laura Sangenito, care locuiește în regiunea sudică Campania, va împlini în această lună 115 ani și va deveni cea mai în vârstă femeie din Italia și a treia cea mai în vârstă din Europa.

Europa îmbătrânește

Numărul persoanelor care ating vârsta de 100 de ani crește rapid în țările UE, iar estimările arată că acest număr va ajunge la aproape jumătate de milion până în 2050, față de 96.600 în 2019.

Franța, Italia și Grecia au cea mai mare proporție de centenari pe cap de locuitor. Pe de altă parte, în Marea Britanie, numărul centenarilor s-a dublat în decurs de două decenii, de la 8.300 în 2004 la 16.600 în 2024, potrivit cifrelor publicate în luna octombrie.

Care e secretul acestei performanțe

Potrivit The Guardian, dieta mediteraneană a fost considerată mult timp secretul longevității italienilor, combinată cu legături sociale puternice și un sistem de sănătate considerat în general bun. Persoanele cu vârsta de peste 100 de ani din Italia tind, de asemenea, să aibă o stare de spirit pozitivă.

Pe de altă parte, îmbătrânirea populației cauzează probleme guvernului italian, în condițiile în care natalitatea înregistrează o scădere drastică, iar sistemele de pensii și de sănătate se află sub presiune. Anul trecut, în Italia au fost înregistrate doar 370.000 de nașteri.