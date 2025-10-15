Prima pagină » Life-Inedit » Un bărbat din Rusia cade sub un tramvai aflat în mișcare și scapă nevătămat / Totul a fost surprins de camerele de supraveghere

Cum este posibil să cazi sub un tramvai și să scapi cu viață
Luiza Moldovan
15 oct. 2025, 21:27, Life-Inedit

Bărbatul coborâse din tramvai și mergea destul de aproape de marginea trotuarului, când s-a dezechilibrat și a căzur sub spațiul dintre roțile trenului, chiar în momentul când acesta se punea în mișcare.

Bărbatul dispare din cadru, trenul se oprește, iar oamenii sar imediat în ajutorul lui.

Reușesc, în cele din urmă, să-l scoată de sub tramvai.

În mod incredibil, a plecat de la locul accidentului fără nicio zgârietură.

Incidentul a avut loc în orașul siberian Ulan-Ude.

Comitetul de Transport al orașului a declarat:

„Bărbatul a căzut exact în locul potrivit, corpul său a luat o poziție sigură, iar tramvaiul nu avea părți joase exact în punctul în care a căzut el”.

