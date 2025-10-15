Un bărbat din Rusia cade sub un tramvai aflat în mișcare și scapă nevătămat / Totul a fost surprins de camerele de supraveghere

Bărbatul coborâse din tramvai și mergea destul de aproape de marginea trotuarului, când s-a dezechilibrat și a căzur sub spațiul dintre roțile trenului, chiar în momentul când acesta se punea în mișcare.

Bărbatul dispare din cadru, trenul se oprește, iar oamenii sar imediat în ajutorul lui.

Reușesc, în cele din urmă, să-l scoată de sub tramvai.

😱 This super lucky man was able to escape without any serious injury after he tripped and fell under a moving train. https://t.co/v1feSdNhP1 pic.twitter.com/ZwiCsmoJsG — TMZ (@TMZ) October 15, 2025

În mod incredibil, a plecat de la locul accidentului fără nicio zgârietură.

Incidentul a avut loc în orașul siberian Ulan-Ude.

Comitetul de Transport al orașului a declarat:

„Bărbatul a căzut exact în locul potrivit, corpul său a luat o poziție sigură, iar tramvaiul nu avea părți joase exact în punctul în care a căzut el”.