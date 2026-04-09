Un oraș întreg cu oficiu poștal și hotel, de vânzare la prețul unui apartament cu un dormitor

Cei care vor să dețină un oraș întreg pot cumpăra unul în Australia. Este de vânzare cu hotel, oficiu poștal și casă cu patru dormitoare, la prețul unui apartament cu un dormitor.

Cooladdi se află în interiorul statului Queensland, la aproximativ 800 de kilometri de Brisbane. Numele orașului provine, se pare, dintr-un cuvânt indigen care înseamnă „rață neagră”. Odată un nod feroviar înfloritor, orașul a ajuns astăzi la o populație de doar două persoane, scrie Express.

Declinul a început odată cu dispariția industriei locale de ovine și cu încetarea serviciilor feroviare. Populația a scăzut dramatic în deceniile următoare.

Ce include prețul de 400.000 de dolari

Vânzarea acoperă întreaga așezare. Cumpărătorul primește localul care funcționează ca hotel și pub, cheile orașului și o casă cu patru dormitoare. Cooladdi are și propriul oficiu poștal, cu codul poștal 4479.

400.000 de dolari australieni înseamnă aproximativ 210.000 de lire sterline. Cu această sumă, în Marea Britanie se poate cumpăra cel mult un apartament cu un dormitor în afara Londrei. Un apartament mediu în Sydney costă în prezent în jur de 935.000 de dolari australieni.

Cei doi locuitori actuali pleacă

Jo Cornel și Carol Yarrow locuiesc în Cooladdi din februarie 2023. Ambele au decis să se întoarcă la Brisbane. Jo vrea să fie mai aproape de familie. Carol se apropie de pensionare.

„Tocmai am împlinit 70 de ani și simt că încep să fiu puțin cam bătrână pentru asta. Să sperăm că altcineva va putea veni și va face același lucru”, a declarat Carol pentru ABC.

O comunitate mai mare decât pare

Deși orașul are oficial doi locuitori, cele două femei descriu o comunitate activă. Localnici din raza de 70 de kilometri trec regulat prin Cooladdi. Activitățile principale: mâncarea, pubul și livrarea corespondenței.

Agentul imobiliar Becky Jeisman, de la Charleville Real Estate, subliniază că orașul ar oferi o „schimbare de ritm” pentru potențialii cumpărători. Adaugă și un calcul simplu: dacă patru persoane l-ar cumpăra, populația s-ar dubla instantaneu.