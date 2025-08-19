Un restaurant lansează primul meniu pe bază de apă din Marea Britanie

Începând de vineri, clienții vor putea alege între trei tipuri de apă plată și patru tipuri de apă minerală carbogazoasă, pe lângă apa de la robinet, oferită gratuit.

La Popote se aliniază unei tendințe globale de renunțare la alcool. Potrivit unui sondaj Gallup realizat anul trecut, 58% dintre adulții americani consumă alcool, față de 67% în 2022. Tot mai mulți americani renunță la alcool, fie definitiv, fie temporar, în timp ce restaurantele introduc mai multe mocktailuri, iar barurile „sober” și magazinele cu băuturi fără alcool câștigă popularitate.

Chef Joseph Rawlins, care a fondat și conduce La Popote împreună cu partenera sa franceză, Gaalle Radigon, a spus că ideea i-a fost sugerată inițial de furnizorul lor de apă.

„Am râs atunci”, a declarat Rawlins pentru CNN. „Mi s-a părut o idee ridicolă”.

Restaurantul este primul din Marea Britanie care oferă un meniu de ape, și unul dintre puținele din lume. Binder a selectat pentru meniul La Popote ape din întreaga Europă, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Spania și Portugalia. Prețurile variază între 5 lire pentru și 19 lire.

Meniul de ape le oferă clienților „o nouă dimensiune,” a spus Rawlins, subliniind că „tot mai mulți oameni consumă mai puțin alcool acum”.